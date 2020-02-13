Неймар может не сыграть с дортмундской "Боруссией"

Участие форварда ПСЖ Неймара в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии" находится под вопросом.

По словам наставника парижан Томаса Тухеля, бразилец ещё не восстановился после травмы, полученной 1 февраля.

Если 28-летний нападающий не будет на 100 процентов готов к поединку с "шмелями", то его не включат в заявку.

Матч "Боруссия Д" - ПСЖ состоится во вторник, 18 февраля, в 23:00 по московскому времени.

Не пропустите: Больше не розовый: Неймар удивил болельщиков новым имиджем. | http://soccernews.ru