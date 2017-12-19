Неймар может не сыграть с "Каном"

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Неймар может не сыграть с "Каном"
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар рискует пропустить матч 19-го тура чемпионата Франции против "Кана", сообщает ESPN.

По сведениям издания, у футболиста диагностированы вирусные симптомы. Пока неизвестно, как скоро выздоровеет форвард.

Матч ПСЖ - "Кан" состоится 20 декабря.

В этом сезоне 25-летний Неймар провел за ПСЖ 19 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 14 результативных передач.

Не пропустите: В ПСЖ определились с возможной заменой для Неймара. | http://soccernews.ru

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