Неймар может не сыграть с "Каном"



Бразильский нападающий ПСЖ Неймар рискует пропустить матч 19-го тура чемпионата Франции против "Кана", сообщает ESPN.

По сведениям издания, у футболиста диагностированы вирусные симптомы. Пока неизвестно, как скоро выздоровеет форвард.

Матч ПСЖ - "Кан" состоится 20 декабря.

В этом сезоне 25-летний Неймар провел за ПСЖ 19 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 14 результативных передач.

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