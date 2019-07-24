Неймар может остаться в ПСЖ
Уход нападающего ПСЖ Неймара из клуба может не состояться этим летом, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, бразилец может остаться в парижской команде в виду того, что потенциальные покупатели не могут договориться о его трансфере.
Переговоры о переходе 27-летнего форварда вели только "Барселона" и "Реал". Каталонцы предлагали включить в сделку Ивана Ракитича и Филиппе Коутиньо, а мадридцы - Гарета Бэйла.
Однако оба варианта оказались неинтересны ПСЖ, который выступает против обмена игроками, а настаивает на выплате требуемой суммы.
Неймар и спортивный директор клуба Леонардо уже обсуждали перспективы футболиста на "Парк де Пренс". Бразильцу предоставят ещё один шанс, если он будет соблюдать все внутренние правила.
Не пропустите: ПСЖ согласовал трансфер сенегальского хавбека. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Барселона" лидирует в Европе по числу просмотров в YouTube
-
Агент: "Кабелла не подписывал контракт с "Краснодаром"
-
Бэйл не перейдет в китайский клуб
-
"Атлетико" хочет запретить Гризманну играть за "Барселону"
-
"Реал" подтвердил травму колена у Асенсио
-
"Манчестер Юнайтед" согласовал трансфер хавбека "Лацио" за 80 миллионов евро
-
Травма Асенсио может повлиять на переход Себальоса в "Арсенал"
-
Андре Силва не перейдёт в "Монако"
-
КДК РФС оштрафовал "Ростов" и "Спартак"
-
Неймар может остаться в ПСЖ
-
"Зенит" нацелился на нападающего "Краснодара" Игнатьева
-
На матче ЦСКА - "Локомотив" будет использоваться система VAR
-
Мельгарехо близок к уходу из "Спартака"
-
Дортмундская "Боруссия" предложила 20 миллионов евро за малийского хавбека
-
Трезеге стал игроком "Астон Виллы"
-
"Краснодар" согласовал переход Кабелла
-
Гризманн: "Я давно следил за матчами "Барселоны" как болельщик"
-
1
Зидан рассказал о травме Асенсио
-
Симеоне прокомментировал слухи о возможном переходе Хамеса в "Атлетико"
-
"Ахмат" продлил контракт с полузащитником сборной России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|91
|2
|Лилль
|38
|75
|3
|Лион
|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27