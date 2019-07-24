Неймар может остаться в ПСЖ

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Неймар может остаться в ПСЖ

Уход нападающего ПСЖ Неймара из клуба может не состояться этим летом, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, бразилец может остаться в парижской команде в виду того, что потенциальные покупатели не могут договориться о его трансфере.

Переговоры о переходе 27-летнего форварда вели только "Барселона" и "Реал". Каталонцы предлагали включить в сделку Ивана Ракитича и Филиппе Коутиньо, а мадридцы - Гарета Бэйла.

Однако оба варианта оказались неинтересны ПСЖ, который выступает против обмена игроками, а настаивает на выплате требуемой суммы.

Неймар и спортивный директор клуба Леонардо уже обсуждали перспективы футболиста на "Парк де Пренс". Бразильцу предоставят ещё один шанс, если он будет соблюдать все внутренние правила. 

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