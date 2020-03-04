Неймар может покинуть ПСЖ при выполнении одного условия

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Неймар может покинуть ПСЖ при выполнении одного условия

Ближайшим летом бразильский нападающий ПСЖ Неймар может расторгнуть контракт с клубом, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, для этого футболисту нужно будет заплатить клубу 180 миллионов евро. 

Ранее сообщалось, что на форварда претендует его бывший клуб "Барселона".

В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ 20 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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