Неймар может покинуть ПСЖ при выполнении одного условия
Ближайшим летом бразильский нападающий ПСЖ Неймар может расторгнуть контракт с клубом, сообщает Sport.es.
По сведениям издания, для этого футболисту нужно будет заплатить клубу 180 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что на форварда претендует его бывший клуб "Барселона".
В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ 20 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|О
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|Марсель
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|Ренн
|27
|47
|4
|Лилль
|27
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|5
|Монпелье
|27
|40
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|Монако
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|Реймс
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|Ницца
|27
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|Страсбур
|27
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|10
|Лион
|26
|37
|11
|Нант
|27
|37
|12
|Бордо
|27
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|Анжер
|27
|36
|14
|Брест
|27
|34
|15
|Метц
|27
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|16
|Сент-Этьен
|26
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|Дижон
|27
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|18
|Ним
|27
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|Амьен
|27
|22
|20
|Тулуза
|27
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