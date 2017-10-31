Неймар может покинуть ПСЖ, согласно одному из пунктов в контракте с клубом

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Неймар может покинуть ПСЖ, согласно одному из пунктов в контракте с клубомВингер французского ПСЖ Неймар может покинуть свой клуб, согласно одному из пунктов в его контракте с парижанами.

Как информирует испанская пресса, в соглашении бразильца с "красно-синими" прописано условие, при котором бразилец может перейти в другой клуб. В частности, 25-летний форвард может затребовать свой трансфер, если ПСЖ не сможет выиграть Лигу Чемпионов.

Напомним, "Реал" уже нацелился на Неймара. | soccernews.ru

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