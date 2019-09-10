Неймар может покинуть ПСЖ в январе
ПСЖ рассматривает вариант с продажей нападающего Неймара во время зимнего трансферного окна, сообщает Sport.es.
По информации ресурса, руководство парижан недовольно, что ситуация вокруг бразильца оказывает дополнительное давление на клуб.
Отмечается, что в январе за 27-летнего форварда будут бороться "Барселона" и мадридский "Реал". Хотя ранее президент "блауграны" Жозеп Бартомеу исключил покупку звёздного игрока ранее следующего лета.
Рыночная стоимость Неймара оценивается в 180 миллионов евро. Его контракт с ПСЖ рассчитан до июня 2022 года.
Не пропустите: Филипе Луис высказался о несостоявшемся переходе Неймара в "Барселону". | http://soccernews.ru
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