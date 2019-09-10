Неймар может покинуть ПСЖ в январе

ПСЖ рассматривает вариант с продажей нападающего Неймара во время зимнего трансферного окна, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, руководство парижан недовольно, что ситуация вокруг бразильца оказывает дополнительное давление на клуб.

Отмечается, что в январе за 27-летнего форварда будут бороться "Барселона" и мадридский "Реал". Хотя ранее президент "блауграны" Жозеп Бартомеу исключил покупку звёздного игрока ранее следующего лета.

Рыночная стоимость Неймара оценивается в 180 миллионов евро. Его контракт с ПСЖ рассчитан до июня 2022 года.

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