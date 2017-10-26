Неймар может получить дисквалификацию на два матча

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Неймар может получить дисквалификацию на два матчаВингер французского ПСЖ Неймар может получить дисквалификацию на два матча Лиги 1, информирует RMC Sport.

По сведениям источника, такое наказание бразилец может понести за свое удаление в игре против "Марселя". Таким образом, 25-летний футболист, помимо пропуска завтрашнего поединка против "Ниццы", рискует остаться без игровой практики и во встрече с "Анжером".

Напомним, Эмери призвал Неймара не поддаваться на провокации. | soccernews.ru

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