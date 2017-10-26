Вингер французского ПСЖ Неймар может получить дисквалификацию на два матча Лиги 1, информирует RMC Sport.

По сведениям источника, такое наказание бразилец может понести за свое удаление в игре против "Марселя". Таким образом, 25-летний футболист, помимо пропуска завтрашнего поединка против "Ниццы", рискует остаться без игровой практики и во встрече с "Анжером".

Напомним, Эмери призвал Неймара не поддаваться на провокации. | soccernews.ru