Неймар может получить два года тюремного заключения

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Неймар может получить два года тюремного заключенияФорвард французского ПСЖ Неймар может получить два года тюремного заключения, информирует sport.es.

По сведениям издания, такое наказание и штраф в 10 миллионов евро требует для бразильца испанская прокуратура за допущенные махинации во время его трансфера в каталонскую "Барселону". Слушание по этому делу, в котором также фигурирует бывший президент "сине-гранатовых" Сандро Росель, состоится летом следующего года.

Напомним, Неймар пропустит матч с "Лиллем". | soccernews.ru 

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