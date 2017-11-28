Форвард французского ПСЖ Неймар может получить два года тюремного заключения, информирует sport.es.

По сведениям издания, такое наказание и штраф в 10 миллионов евро требует для бразильца испанская прокуратура за допущенные махинации во время его трансфера в каталонскую "Барселону". Слушание по этому делу, в котором также фигурирует бывший президент "сине-гранатовых" Сандро Росель, состоится летом следующего года.

Напомним, Неймар пропустит матч с "Лиллем". | soccernews.ru