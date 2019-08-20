Неймар может стать гражданином Кипра
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар может стать гражданином Кипра, сообщает "Вестник Кипра".
По сведениям источника, бразильский форвард планирует приобрести апартаменты площадью в 500 квадратных метров стоимостью более пяти миллионов евро. Этой суммы может хватить Неймару, чтобы получить киприотское гражданство.
Напомним, что 27-летний Неймар хочет покинуть ПСЖ и вернуться в свой бывший клуб "Барселоны". Также форвардом интересуются "Ювентус" и "Реал".
Не пропустите: ПСЖ откажет "Барселоне" в аренде Неймара. | http://soccernews.ru
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