Неймар может пропустить ближайшие игры за сборную Бразилии

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Неймар может пропустить ближайшие игры за сборную БразилииВингер французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар может пропустить ближайшие игры за свою национальную команду, информирует FootMercato.

По сведениям источника, 25-летний футболист все еще имеет проблемы с левым бедром, которое он повредил в матче Лиги Чемпионов против бельгийского "Андерлехта". Поэтому вполне вероятно, что тренерский штаб "селесао" откажется от услуг футболиста, чтобы тот решил свои проблемы со здоровьем.

Напомним, Неймар и Эмери обсудили свои взаимоотношения. | soccernews.ru

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