Неймар может пропустить ближайший матч из-за обиды на фанатов ПСЖ

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Неймар может пропустить ближайший матч из-за обиды на фанатов ПСЖ

Нападающий ПСЖ Неймар может пропустить матч 1/16 финала Кубка Франции против "Генгама", сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, это связано с обидой бразильца на болельщиков парижан, которые освистали его в недавней игре с "Дижоном" за то, что он не дал пробить пенальти Эдинсону Кавани. Напомним, что уругвайцу не хватало одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории клуба.

Матч ПСЖ – "Генгам" состоится в среду, 24 января, в 20:30 по московскому времени.

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