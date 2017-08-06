Неймар может пропустить следующий матч ПСЖ против "Генгама"

Новоиспеченный форвард французского ПСЖ Неймар может пропустить следующий матч своей команды против "Генгама".

Как информирует RMC Sport, Федерация футбола Испании затягивает с передачей документации по трансферу бразильца. Граничной датой, до которой она должна это сделать, является вечер среды. И только после этого Федерация футбола Франции сможет зарегистрировать переход Неймара в ФИФА, однако на это потребуется еще несколько дней, что может поставить под угрозу участие футболиста в следующей игре его команды, которая состоится ровно через неделю.

Напомним, Дани Алвес назвал причину своего и Неймара переходов в ПСЖ. | soccernews.ru