Неймар может успеть восстановиться к матчу с "Реалом"

Фото: инстаграм Неймара\Автор неизвестен

Бразильский футболист "Пари Сен-Жермен" Неймар в скором времени должен вернуться к игре после тяжелой травм, сообщает журналист Адриен Гренье со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, в окружении игрока думают, что он сумеет восстановиться к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридский "Реалом", который запланирован на 15 февраля.

Также отмечается, что сейчас бразилец в прекрасном психологическом состоянии.

В текущей кампании Неймар сыграл в 14 матчах за парижан, в которых забил три гола и сделал три ассиста.

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