Неймар может вернуться в строй менее, чем через месяц

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Неймар может вернуться в строй менее, чем через месяцФото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

Бразильский форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар вероятно сможет вернуться в строй после тяжелой травмы уже через три недели, сообщает пресс-служба парижан.

Напомним, что Неймар травмировался в игре 15-го французского Лиги 1 против "Сент-Этьена" (3:1). Его унесли на носилках после подката Иванна Макота.

В нынешнем сезоне футболист сборной Бразилии сыграл за ПСЖ 14 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 3 ассиста.

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