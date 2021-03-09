Неймар может выйти на замену в матче с "Барселоной"

Нападающий ПСЖ Неймар близок к возвращению на поле, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, звёздного футболиста, скорее всего, включат в заявку парижан на ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Барселоны".

Ожидается, что бразилец начнёт игру на скамейке запасных, но может выйти на замену на последние полчаса.

ПСЖ примет "Барсу" в среду в 23:00 по московскому времени. В первом поединке на "Камп Ноу" французы разгромили соперника со счётом 4:1.

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