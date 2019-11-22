Неймар на одной из тренировок команды работал в куртке

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Неймар на одной из тренировок команды работал в куртке

Нападающий ПСЖ Неймар на одной из тренировок занимался, не снимая куртки. Об этом сообщает Esporte Interativo.

На видео видно, как футболист нехотя делает упражнения вместе с другими игроками команды. Неймар недавно восстановился после травмы.

Напомним, прошлым летом бразилец хотел перейти в "Барселону", однако трансфер так и не состоялся.

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