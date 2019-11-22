Неймар на одной из тренировок команды работал в куртке
Нападающий ПСЖ Неймар на одной из тренировок занимался, не снимая куртки. Об этом сообщает Esporte Interativo.
PRONTO PARA VOLTAR! Se liga nas imagens do Neymar no treino desta quinta. Ele participou do treinamento com o grupo e vai para o jogo desta sexta. Na terça, o desafio é contra o Real Madrid, pela Champions! E você vê com a gente na TNT, a partir das 16h50! #CasaDaChampions pic.twitter.com/tcuePmStUZ
— Esporte Interativo (@Esp_Interativo) 21 ноября 2019 г.
На видео видно, как футболист нехотя делает упражнения вместе с другими игроками команды. Неймар недавно восстановился после травмы.
Напомним, прошлым летом бразилец хотел перейти в "Барселону", однако трансфер так и не состоялся.
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|Ренн
|12
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|Монако
|13
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|Брест
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|13
|Ницца
|13
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|14
|Лион
|13
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|Амьен
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