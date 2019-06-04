Неймар на следующей неделе даст показания по делу об изнасиловании

Теги неймарпсжбразилия

Неймар на следующей неделе даст показания по делу об изнасиловании

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар прибудет в полицию для дачи показаний по делу об изнасиловании, сообщает Globo Esporte.

Напомним, что бразильца обвиняют в изнасиловании, которое он совершил 15 мая в Париже. Сам игрок заявил, что девушка просто хочет обманом заполучить деньги.

Вчера, 3 июня, полиция приехали к нему в расположение сборной Бразилии, чтобы передать Неймару повестку из-за публикации интимных фото предполагаемой жертвы.

Дача показаний состоится на следующей неделе, точная дата пока не сообщается.

Читайте также: Неймару грозит тюремный срок от 1 до 5 лет. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Команду Роналдо обвинили в сдаче матча

Команду Роналдо обвинили в сдаче матча

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 38 91
2 Лилль Лилль 38 75
3 Лион Лион 38 72
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 38 66
5 Марсель Марсель 38 61
6 Монпелье Монпелье 38 59
7 Ницца Ницца 38 56
8 Реймс Реймс 38 55
9 Ним Ним 38 53
10 Ренн Ренн 38 52
11 Страсбур Страсбур 38 49
12 Нант Нант 38 48
13 Анжер Анжер 38 46
14 Бордо Бордо 38 41
15 Амьен Амьен 38 38
16 Тулуза Тулуза 38 38
17 Монако Монако 38 36
18 Дижон Дижон 38 34
19 ФК Кан ФК Кан 38 33
20 Генгам Генгам 38 27
Полная таблица

топ-5 тегов