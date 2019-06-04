Неймар на следующей неделе даст показания по делу об изнасиловании

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар прибудет в полицию для дачи показаний по делу об изнасиловании, сообщает Globo Esporte.

Напомним, что бразильца обвиняют в изнасиловании, которое он совершил 15 мая в Париже. Сам игрок заявил, что девушка просто хочет обманом заполучить деньги.

Вчера, 3 июня, полиция приехали к нему в расположение сборной Бразилии, чтобы передать Неймару повестку из-за публикации интимных фото предполагаемой жертвы.

Дача показаний состоится на следующей неделе, точная дата пока не сообщается.

Читайте также: Неймару грозит тюремный срок от 1 до 5 лет. | http://soccernews.ru