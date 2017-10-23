Неймар набрал 14 очков по системе "гол+пас" в восьми матчах Лиги 1

В матче 10-го тура чемпионата Франции ПСЖ на выезде сыграл вничью с "Марселем" (2:2).

Один из мячей парижского клуба в этом поединке на счету бразильского нападающего парижского клуба Неймара.

После этого матча на счету 25-летнего Неймара семь голов и семь результативных передач в восьми поединках Лиги 1.

Не пропустите: Неймар забил 10 голов в 11 матчах за ПСЖ, в "Барселоне" ему понадобилось на это 25 поединков. | http://soccernews.ru