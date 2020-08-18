Неймар набрал 59 очков в 59 матчах Лиги Чемпионов

Нападающий ПСЖ Неймар сделал результативную передачу в матче 1/2 финала Лиги Чемпионов с "Лейпцигом" (2:0; второй тайм).

Футболист за всю карьеру набрал 59 баллов (35+24) в матчах Лиги Чемпионов.

Если парижане обыграют немецкий клуб, команды выйдет в финал турнира, где встретится с победителем пары "Бавария" - "Лион".

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