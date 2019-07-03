Неймар начнет подготовку к сезону в составе ПСЖ



Бразильский нападающий ПСЖ Неймар может остаться в парижском клубе, сообщается в передаче El transistor, которая выходит на радио Onda Cero.

По данным источника, бразилец принял решение вернуться в расположение французского клуба и будет готовиться с ним к новому сезону.

Ранее сообщалось, что форвард может бойкотировать тренировки ПСЖ, чтобы добиться перехода в "Барселону".

В прошлом сезоне 27-летний Неймар провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 гола и сделал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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