Неймар: "Надеюсь сделать для Мбаппе то, что для меня сделал Месси в "Барселоне"
Вингер французского ПСЖ Неймар намерен помочь своему партнеру по линии атаки в клубе Килиану Мбаппе продолжить свой прогресс.
"Я являюсь большим поклонником таланта Мбаппе. Я сделаю для него все, что смогу. Я надеюсь, что смогу сделать для него то же, что сделал Лионель Месси для меня в "Барселоне", - цитирует 25-летнего бразильца FootMercato.
Напомним, летом Мбаппе мог перейти в "Барселону". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Барселона
|8
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|2
|Валенсия
|8
|18
|3
|Реал Мадрид
|8
|17
|4
|Атлетико Мадрид
|8
|16
|5
|Севилья
|8
|16
|6
|Леганес
|8
|14
|7
|Реал Сосьедад
|8
|13
|8
|Вильярреал
|8
|13
|9
|Бетис
|8
|13
|10
|Атлетик Бильбао
|8
|11
|11
|Леванте
|8
|10
|12
|Эспаньол
|8
|9
|13
|Сельта Виго
|7
|8
|14
|Хетафе
|8
|8
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|8
|8
|16
|Эйбар
|8
|7
|17
|Жирона
|8
|6
|18
|Лас Пальмас
|7
|6
|19
|Алавес
|8
|3
|20
|Малага
|8
|1