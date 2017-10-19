Неймар: "Надеюсь сделать для Мбаппе то, что для меня сделал Месси в "Барселоне"

Вингер французского ПСЖ Неймар намерен помочь своему партнеру по линии атаки в клубе Килиану Мбаппе продолжить свой прогресс.

" Я являюсь большим поклонником таланта Мбаппе. Я сделаю для него все, что смогу. Я надеюсь, что смогу сделать для него то же, что сделал Лионель Месси для меня в "Барселоне ", - цитирует 25-летнего бразильца FootMercato.

Напомним, летом Мбаппе мог перейти в "Барселону". | soccernews.ru