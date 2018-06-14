Неймар: "Надеюсь, у нас будет возможность отомстить Германии"

Форвард сборной Бразилии Неймар вспомнил о болезненном поражении своей команды на домашнем Чемпионате Мира от немцев.

"Мы знали, что нас ждет сложная встреча. К сожалению, все случилось так, как случилось. Теперь у нас наконец есть возможность стереть из памяти последний Чемпионат Мира. Возможно, мы снова встретимся с Германией, и, надеюсь, мы сможем им отомстить", - цитирует 26-летнего нападающего goal.com.

Напомним, ПСЖ не продаст Неймара этим летом. | soccernews.ru