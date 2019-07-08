Неймар намерен форсировать свой переход в "Барселону"

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Неймар намерен форсировать свой переход в "Барселону"
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар на этой неделе собирается прилететь в Барселону, сообщает La Porteria.

По сведениям издания, футболист собирается встретиться с руководством "Барселоны", чтобы форсировать свой переход в каталонский клуб. Также форвард намерен подыскать себе дом в столице Каталонии.

Напомним, что 27-летний Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" летом 2017 года за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории. Теперь "Барселона" хочет вернуть бразильца и предлагает за него 100 миллионов евро и одного из своих игроков.

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