Неймар намерен летом сыграть за сборную Бразилии на двух турнирах



Нападающий ПСЖ Неймар заявил, что будущим летом он намерен сыграть за сборную Бразилии на Кубке Южной Америки и Олимпийских играх.

"Конечно, я хотел бы сыграть на обоих турнирах, но понимаю, что это будет непросто. В 2016 году я также хотел сыграть на Кубке Америки и Олимпиаде, но "Барселона" не разрешила мне сделать это. Мне придется обсудить данную возможность с клубом, но я хочу помочь сборной Бразилии", - приводит слова Неймара Mundo Deportivo.

27-летний Неймар выступает за сборную Бразилии с 2010 года, провел за нее 101 матч и забил 61 гол. Форвард является третьим бомбардиром в истории национальной команды. Больше него забивали только Пеле (77) и Роналдо (62).

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