Неймар намерен летом сыграть за сборную Бразилии на двух турнирах
Нападающий ПСЖ Неймар заявил, что будущим летом он намерен сыграть за сборную Бразилии на Кубке Южной Америки и Олимпийских играх.
"Конечно, я хотел бы сыграть на обоих турнирах, но понимаю, что это будет непросто. В 2016 году я также хотел сыграть на Кубке Америки и Олимпиаде, но "Барселона" не разрешила мне сделать это. Мне придется обсудить данную возможность с клубом, но я хочу помочь сборной Бразилии", - приводит слова Неймара Mundo Deportivo.
27-летний Неймар выступает за сборную Бразилии с 2010 года, провел за нее 101 матч и забил 61 гол. Форвард является третьим бомбардиром в истории национальной команды. Больше него забивали только Пеле (77) и Роналдо (62).
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|19
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|Марсель
|20
|41
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|Ренн
|19
|33
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|Нант
|20
|32
|5
|Лилль
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|Монпелье
|20
|30
|7
|Лион
|20
|29
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|Монако
|19
|29
|9
|Анжер
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|Реймс
|19
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|11
|Ницца
|20
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|Страсбур
|20
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|13
|Бордо
|20
|26
|14
|Брест
|20
|25
|15
|Сент-Этьен
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|16
|Дижон
|20
|21
|17
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|18
|Амьен
|19
|17
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|Ним
|19
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|20
|Тулуза
|20
|12