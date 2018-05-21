Неймар намерен определиться с будущим после Чемпионата Мира

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Неймар намерен определиться с будущим после Чемпионата МираВедущий форвард ПСЖ Неймар намерен определиться со своим будущим уже после Чемпионата Мира.

Об этом, как информирует Le 10 Sport, сообщил источник из близкого окружения 26-летнего нападающего парижан. В частности, им было сказано: "Никаких официальных бумаг Неймар до конца Чемпионата Мира подписывать не будет".

Напомним, агент Неймара контактирует с "Реалом". | soccernews.ru

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