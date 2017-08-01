Неймар намерен отправиться в Бразилию

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Неймар намерен отправиться в Бразилию

Форвард "Барселоны" Неймар не планирует в среду приступать к тренировкам со своей командой.

Как сообщает El Mundo Deportivo, 25-летний футболист намерен в ближайшее время отправиться в Бразилию, чтобы обдумать своё будущее.

Напомним, что Неймара пытается купить ПСЖ, который готов значительно увеличить его зарплату. 

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