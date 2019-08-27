Неймар намерен перейти только в "Барселону"



Бразильский нападающий ПСЖ Неймар провел беседу со спортивным директором клуба Леонардо и сообщил ему, что хочет перейти только в "Барселону", сообщает Marca.

По сведениям издания, футболист не собирается переходить в "Реал" или "Ювентус", которые также проявляют интерес к нему. Форвард надеется, что "Барселона" все-таки сумеет договориться о его трансфере. Для этого Неймар намерен усилить давление на ПСЖ, чтобы помочь каталонцам провернуть его трансфер.

Напомним, что "Барселона" предлагает несколько вариантов по трансферу 27-летнего Неймара. Каталонский клуб готов арендовать игрока с правом или обязательством выкупа, а также включить сделку кого-то из своих футболистов.

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