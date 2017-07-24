Неймар намерен получить испанское гражданство

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Неймар намерен получить испанское гражданствоФорвард каталонской "Барселоны" Неймар намерен получить испанское гражданство, информирует Mundo Deportivo.

По сведениям издания, уже в сентябре бразилец сможет получить второй паспорт, который позволит его клубу освободить место в своей команде для другого футболиста, не являющегося гражданином страны, входящей в состав Европейского союза.

Напомним, Неймар до сих пор не определился со своим будущим. | soccernews.ru

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