Неймар намерен предпринять попытки покинуть ПСЖ уже этим летом

Форвард ПСЖ Неймар намерен предпринять попытки покинуть свой клуб уже ближайшим летом, информирует Marca.

Так, по сведениям издания, 26-летний нападающий парижан все еще заинтересован в уходе с "Парк де Пренс". Поэтому в следующее межсезонье отец бразильца Неймар да Силва Сантос, а также израильский агент Пини Захави будут работать над трансфером футболиста в другой клуб.

Напомним, президент ПСЖ исключил уход Неймара. | soccernews.ru