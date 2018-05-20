Неймар намерен предпринять попытки покинуть ПСЖ уже этим летом

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Неймар намерен предпринять попытки покинуть ПСЖ уже этим летомФорвард ПСЖ Неймар намерен предпринять попытки покинуть свой клуб уже ближайшим летом, информирует Marca.

Так, по сведениям издания, 26-летний нападающий парижан все еще заинтересован в уходе с "Парк де Пренс". Поэтому в следующее межсезонье отец бразильца Неймар да Силва Сантос, а также израильский агент Пини Захави будут работать над трансфером футболиста в другой клуб.

Напомним, президент ПСЖ исключил уход Неймара. | soccernews.ru

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