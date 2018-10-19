Неймар намерен судиться с "Барселоной"

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Неймар намерен судиться с "Барселоной"

Бразильский форвард ПСЖ Неймар намерен судиться с "Барселоной" из-за невыплаты подписного бонуса, сообщает AS.

По сведениям издания, футболист требует от каталонского клуба 26 миллионов евро, которые положены ему за продление контракта в 2016 году.

Ранее "сине-гранатовые" выплатили игроку 14 миллионов, однако бонус составлял 40 миллионов.

Впоследствии "Барса" отказалась переводить на счета Неймара оставшуюся сумму из-за его перехода в ПСЖ. Однако нападающий считает, что это не является уважительной причиной.

Помимо 26 миллионов Неймар хочет взыскать с "блауграны" 2,6 миллиона в качестве компенсации за моральный ущерб.

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