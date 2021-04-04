Фото: инстаграм Неймара

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар намерен вернуться в "Барселону", сообщает каталонская газета Ara.

По сведениям источника, бразилец хочет воссоединиться с аргентинским нападающим "Барселоны" Лионелем Месси, который, скорее всего, останется в каталонском клубе. Ради возвращения Неймар отказался продлевать с ПСЖ контракт, который действует до лета 2022 года. Ранее форвард выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 годы.

В нынешнем сезоне 29-летний Неймар провел за ПСЖ 20 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.

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