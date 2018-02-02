Неймар: "Наша команда не зависит только от трех нападающих"

Нападающий ПСЖ Неймар считает, что его команда не зависит от игры трех нападающих - его, Эдинсона Кавани и Килиана Мбаппе.

По словам футболиста, полузащита и защита также играет очень важную роль в достижении результата.

"Наша команда не зависит только от трех нападающих. У кого мяч в лучшей позиции, тот и забивает. Если бы не было полузащитников и защитников, это было бы невозможно!" - сказал он.

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