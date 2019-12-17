Неймар: "Наши отношения с Мбаппе основаны на дружбе"

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Неймар: "Наши отношения с Мбаппе основаны на дружбе"

Форвард ПСЖ Неймар сказал, что не соревнуется с форвардом парижан Килианом Мбаппе, передает As.

"Мы дружим и помогаем друг другу забивать голы и выигрывать. В нем на самом деле есть что-то особенное. Мы не соперничаем. Наши отношения основаны на дружбе", - сказал футболист.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Неймар участвовал в 9 матчах, отметившись 7 голами и 3 ассистами. У Мбаппе в активе 11 встреч, 9 забитых голов и 4 результативные передачи.

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"К тому же, я не в тени Мбаппе, потому что мы одинакового роста", - добавил Неймар.

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