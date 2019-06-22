Неймар навестил сборную Бразилии перед матчем группового турнира Кубка Америки с Перу

Форвард ПСЖ Неймар прибыл в сборную Бразилии перед матчем Кубка Америки с Перу. Об этом сообщил официальный твиттер Конфедерации футбола Бразилии.

Напомним, футболист пропускает матч из-за травмы, полученной в товарищеском матче перед началом турнира. Приехав, он решил поддержать свою команду перед встречей.

Ранее Бразилия не сумела обыграть Венесуэлу, Перу сильнее Боливии.

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