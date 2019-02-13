Неймар назвал 12-го игрока ПСЖ

Нападающий ПСЖ Неймар рассказал, что думает о победном матче своей команды против "Манчестер Юнайтед" в финале 1/8 Лиги чемпионов. Об этом сообщает Mundo Deportivo.



"ПСЖ станет чемпионом в этом турнире. ПСЖ - не только великая команда с прекрасным тренером и игроками. Наши фанаты являются 12 игроком команды, кода мы играем в Париже и с их помощью мы точно выиграем Лигу чемпионов", - заявил Неймар.



Вчера, 12 февраля, ПСЖ обыграл "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счётом 2:0. Ответный гол состоялся 6 марта в Париже.

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