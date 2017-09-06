Неймар назвал Бартомеу посмешищем

Нападающий ПСЖ Неймар не оставил без внимания недавнее заявление "Барселоны" Хосепа Марии Бартомеу.

Напомним, функционер заявил, что сожалеет о том, что поверил Неймару и его отцу.

"Этот президент – посмешище", – написал Неймар в социальной сети.

Напомним, что Неймар покинул "Барселону" минувшим летом за 222 миллиона евро.

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