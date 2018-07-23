Неймар назвал четырех игроков, которых бы он взял в свою идеальную команду

Теги неймарлионель мессидани алвестиаго силва габриэл жезус

Неймар назвал четырех игроков, которых бы он взял в свою идеальную командуВедущий форвард ПСЖ Неймар назвал четырех игроков, которых бы он взял в свою идеальную команду.

"Я бы сыграл вместе с Лионелем Месси, Дани Алвесом, Тиаго Силвой и Габриэлом Жезусом", - приводит слова 26-летнего нападающего парижан sport.es.

Напомним, отец Неймара попал в неприятную ситуацию. | soccernews.ru

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