Ведущий форвард ПСЖ Неймар назвал четырех игроков, которых бы он взял в свою идеальную команду.

"Я бы сыграл вместе с Лионелем Месси, Дани Алвесом, Тиаго Силвой и Габриэлом Жезусом", - приводит слова 26-летнего нападающего парижан sport.es.

Напомним, отец Неймара попал в неприятную ситуацию. | soccernews.ru