Неймар назвал фаворитов предстоящего Чемпионата Мира

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Неймар назвал фаворитов предстоящего Чемпионата МираФорвард сборной Бразилии Неймар назвал фаворитов предстоящего Чемпионата Мира 2018-го года в России.

"Видим ли мы себя фаворитами? Я думаю, что не только Бразилия, а все национальные команды, которые имеют в своих составах квалифицированных футболистов, являются фаворитами. Это Бразилия, Испания, Аргентина, Франция, Германия. Эти пять команд, по моему мнению, являются фаворитами", - цитирует 25-летнего нападающего ThePlayersTribune.

Напомним, Хави рассказал о своем разговоре с Неймаром перед его уходом в ПСЖ. | soccernews.ru

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