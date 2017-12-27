Форвард сборной Бразилии Неймар назвал фаворитов предстоящего Чемпионата Мира 2018-го года в России.

"Видим ли мы себя фаворитами? Я думаю, что не только Бразилия, а все национальные команды, которые имеют в своих составах квалифицированных футболистов, являются фаворитами. Это Бразилия, Испания, Аргентина, Франция, Германия. Эти пять команд, по моему мнению, являются фаворитами", - цитирует 25-летнего нападающего ThePlayersTribune.

Напомним, Хави рассказал о своем разговоре с Неймаром перед его уходом в ПСЖ. | soccernews.ru