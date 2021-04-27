Неймар назвал главную цель своей карьеры

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Неймар назвал главную цель своей карьерыФото: Твиттер @neymarjr 
Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар высказался касательно предстоящего полуфинала Лиги Чемпионов с "Манчестер Сити" и назвал главную цель своей футбольной карьеры.

"Мы играем все лучше и лучше. В прошлом сезоне мы дошли до финала турнира. В этом году мы сделаем все, чтобы получить трофей. Мы трудимся, чтобы добиться победы.

Мы действительно хотим выиграть Лигу Чемпионов. В этом году мы стали лучше и много работали для этого.

Мы прошли "Баварию" и сделаем все, чтобы обыграть "горожан". Я лично сделаю все, чтобы победить в этом матче.

Моя главная цель – Лига Чемпионов, а не "Золотой мяч". Я не думаю о нем в первую очередь. Уверен, в будущем я прежде всего буду вспоминать о том, что выиграл Лигу Чемпионов два-три раза", – приводит слова футболиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый матч 1/2 финала ПСЖ - "Манчестер Сити" состоится в среду, 28 апреля в Париже. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

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