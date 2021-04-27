Неймар назвал главную цель своей карьеры
Фото: Твиттер @neymarjr
Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар высказался касательно предстоящего полуфинала Лиги Чемпионов с "Манчестер Сити" и назвал главную цель своей футбольной карьеры.
"Мы играем все лучше и лучше. В прошлом сезоне мы дошли до финала турнира. В этом году мы сделаем все, чтобы получить трофей. Мы трудимся, чтобы добиться победы.
Мы действительно хотим выиграть Лигу Чемпионов. В этом году мы стали лучше и много работали для этого.
Мы прошли "Баварию" и сделаем все, чтобы обыграть "горожан". Я лично сделаю все, чтобы победить в этом матче.
Моя главная цель – Лига Чемпионов, а не "Золотой мяч". Я не думаю о нем в первую очередь. Уверен, в будущем я прежде всего буду вспоминать о том, что выиграл Лигу Чемпионов два-три раза", – приводит слова футболиста официальный сайт УЕФА.
Напомним, первый матч 1/2 финала ПСЖ - "Манчестер Сити" состоится в среду, 28 апреля в Париже. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.
Читать также: СМИ узнали детали нового контракта Неймара с ПСЖ | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В Аргентине опубликовали результаты медкомиссии по расследованию смерти Марадоны
-
Журналист Алланазаров назвал главного кандидата на пост тренера "Спартака"
-
Пирло опять оказался на грани увольнения из "Ювентуса"
-
"Реал" - "Челси": чего ждать от матча создателей Суперлиги в полуфинале Лиги Чемпионов?
-
Официально: Нагельсманн возглавит "Баварию" со следующего сезона
Лента новостей
-
"Динамо" Киев входит в число претендентов на Буффона
-
Ширер считает Балотелли одним из самых культовых игроков АПЛ
-
Агуэро может перейти в "Интер"
-
Неймар назвал главную цель своей карьеры
-
"Ювентус" предложил Рабьо двум клубам
-
УЕФА расширит заявки сборных на Евро-2020
-
ЦСКА опубликовал официальное заявление о ситуации внутри клуба
-
Экс-судья Вилков объяснил, откуда у него деньги на несколько квартир и автомобиль Range Rover
-
У сына Кокорина появился собственный бренд одежды
-
Карпин и футболисты "Ростова" вакцинировались от COVID-19
-
СМИ: Головин заразился коронавирусом
-
В Аргентине опубликовали результаты медкомиссии по расследованию смерти Марадоны
-
Агент Миранчука отреагировал на слухи об интересе "Зенита"
-
Судья Федотов: "Вилков - упёртый баран. Где оскорбление в слове "жирный", если он жирный?"
-
Почеттино: "Мбаппе спрашивает меня об Англии"
-
1
Роналду пофилософствовал о формуле успеха
-
Флик сделал заявление о грядущем уходе из "Баварии"
-
Журналист Алланазаров назвал главного кандидата на пост тренера "Спартака"
-
Пирло опять оказался на грани увольнения из "Ювентуса"
-
Вилков высказался о том, что его называют зенитовским судьей
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4