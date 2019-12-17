Неймар назвал главную цель в карьере

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Неймар назвал главную цель в карьере

Нападающий ПСЖ Неймар рассказал, какие приоритеты он поставил в успехах на клубном, личном и уровне сборных.

"Выиграть Лигу Чемпионов с ПСЖ было бы здорово, но больше всего я хочу стать чемпионом мира со сборной Бразилии. Есть желание взять "Золотой мяч", но меня этот вопрос не беспокоит. Однажды он станет моим, а может, и нет", - приводит слова форварда France Football.

Стоит отметить, что Неймар уже выиграл в составе "селесао" Олимпиаду-2016 и Кубок Конфедераций-2013.

Что касается клубных успехов, то в активе 27-летнего футболиста 20 трофеев.

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