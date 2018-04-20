Неймар назвал главных звезд ЧМ-2018

Нападающий сборной Бразилии Неймар рассказал о том, кого считает главными звездами предстоящего Чемпионата Мира-2018.

"Здесь собраны лучшие игроки мира. Но Коутиньо и Жезус - это футболисты, которые, как мне кажется, повлияют на результаты больше всех. Надеюсь, так и будет. Салах будет играть в не самой звёздной сборной, но думаю, он также проведёт отличный турнир. На мундиале будет ещё множество классных игроков - таких, как Азар, Де Брюйне и Суарес.

Я счастлив быть частью команды, которая, как я думаю, будет сильнейшей на турнире. Надеюсь, все перечисленные футболисты здорово проявят себя на мундиале, но не в матчах с Бразилией", - сказал он.

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