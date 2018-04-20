Неймар назвал главных звезд ЧМ-2018

Теги неймарбразилия

Неймар назвал главных звезд ЧМ-2018Нападающий сборной Бразилии Неймар рассказал о том, кого считает главными звездами предстоящего Чемпионата Мира-2018.

"Здесь собраны лучшие игроки мира. Но Коутиньо и Жезус - это футболисты, которые, как мне кажется, повлияют на результаты больше всех. Надеюсь, так и будет. Салах будет играть в не самой звёздной сборной, но думаю, он также проведёт отличный турнир. На мундиале будет ещё множество классных игроков - таких, как Азар, Де Брюйне и Суарес.

Я счастлив быть частью команды, которая, как я думаю, будет сильнейшей на турнире. Надеюсь, все перечисленные футболисты здорово проявят себя на мундиале, но не в матчах с Бразилией", - сказал он.

Читайте: Неймар: "К Чемпионату Мира буду в форме"  | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Драма на "Хоуторнс": "Вест Бромвич" вырывает ничью у "Ливерпуля"

Драма на "Хоуторнс": "Вест Бромвич" вырывает ничью у "Ливерпуля"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет 0 0
2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Швейцария 0 0
4 Сербия 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
1 Колумбия 0 0
2 Япония 0 0
3 Польша 0 0
4 Сенегал 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов