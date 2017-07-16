Неймар назвал имена игроков, за которыми он любит наблюдать
Форвард каталонской "Барселоны" Неймар назвал имена футболистов, за игрой которых он любит наблюдать.
"Мой любимый игрок, за игрой которого мне нравится наблюдать? Я должен выбрать Месси. Но он - не единственный. Конечно, есть еще Луис Суарес и Лукас Лима. Он - очень искусный плеймейкер, выступающий в моем бывшем клубе "Сантос", а также мой отличный друг", - цитирует 25-летнего нападающего The Sun.
Напомним, бывший агент Неймара хотел, чтобы бразилец перешел в "Реал". | soccernews.ru
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