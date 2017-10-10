Вингер французского ПСЖ Неймар назвал клуб, за который он хотел бы поиграть в будущем.

"В озвращение в Бразилию? Я не знаю, что произойдет в будущем, но мне было бы очень приятно вернуться. Я бы выбрал "Палмейрас" своим клубом, мне нравится зеленый цвет "Палмейраса", за который играли Эваир, Маркос, Ривалдо, Алекс... ", - приводит слова 25-летнего бразильца football.fr.

Напомним, Неймар сыграл с Дани Алвесом в теннисбол против Коутиньо и Габриэла Жезуса. | soccernews.ru