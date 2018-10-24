Неймар назвал кумира своего сына

1 Теги псжнеймаркилиан мбаппе

Неймар назвал кумира своего сынаФорвард ПСЖ Неймар назвал кумира своего семилетнего сына Дэйви Лукки да Силвы Сантоса.

"Моему сыну очень нравится Мбаппе. Я взял его на тренировку, и он все время говорил о Килиане. Он хотел сфотографироваться с ним, чтобы потом показать фото своим друзьям в школе. Он сделал это, что сделало его очень счастливым", - цитирует 26-летнего нападающего парижан Yahoo Sport.

В текущем сезоне Мбаппе забил 11 мячей и сделал 4 результативные передачи в 8 играх за ПСЖ.

Напомним, Неймар похвастался новыми татуировками. | soccernews.ru

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Комментарии

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Павел

Когда ты сын Неймара, но хвастаешься фотографией с Мбаппе:)

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