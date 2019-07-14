Неймар назвал лучшие моменты в своей карьере
Нападающий ПСЖ Неймар выделил два лучших момента в своей футбольной карьере.
Сначала звёздный форвард отметил победу на Олимпийских играх 2016 года в составе сборной Бразилии.
А потом Неймар немало удивил. Будучи игроком ПСЖ, он выделил разгромную победу "Барселоны" над парижанами со счётом 6:1 в марте 2017 года.
"Не испытывал таких чувств, как тогда, когда мы забили этот шестой гол, это было невероятно!" - сказал футболист.
Напомним, что летом 2017 года ПСЖ купил Неймара у "Барселоны" за 222 миллиона евро. Сейчас бразилец хочет вернуться в каталонский клуб.
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|38
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|Бетис
|38
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|Алавес
|38
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|Леганес
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|Леванте
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