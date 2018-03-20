Неймар назвал предпочтительного для него кандидата на замену Эмери

Форвард ПСЖ Неймар назвал предпочтительного для него кандидата на замену главного тренера его команды Унаи Эмери, с которым клуб намерен расстаться по окончанию текущего сезона.

Так, по сведениям Paris United, 26-летний нападающий сообщил руководству парижан, что следующим наставником он хотел бы видеть испанского специалиста Луиса Энрике, с которым он вместе работал в каталонской "Барселоне".

Напомним, именно Энрике стал приоритетным кандидатом на замену Эмери. | soccernews.ru