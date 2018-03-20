Неймар назвал предпочтительного для него кандидата на замену Эмери

Теги неймарпсжлуис энрикеунаи эмери

Неймар назвал предпочтительного для него кандидата на замену ЭмериФорвард ПСЖ Неймар назвал предпочтительного для него кандидата на замену главного тренера его команды Унаи Эмери, с которым клуб намерен расстаться по окончанию текущего сезона.

Так, по сведениям Paris United, 26-летний нападающий сообщил руководству парижан, что следующим наставником он хотел бы видеть испанского специалиста Луиса Энрике, с которым он вместе работал в каталонской "Барселоне".

Напомним, именно Энрике стал приоритетным кандидатом на замену Эмери. | soccernews.ru

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