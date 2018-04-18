Неймар назвал приблизительную дату возвращения к тренировкам

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Неймар назвал приблизительную дату возвращения к тренировкамНападающий ПСЖ Неймар заявил, что приблизительная дата его возвращения к тренировкам - 17 мая.

"У меня нет точного графика, все зависит от прогресса, от осмотров. Приблизительная дата восстановления - 17 мая", - сказал бразилец.

Напомним, что лидер парижан получил травму 25 февраля в матче с "Марселем". Из-за этого повреждения участие Неймара на ЧМ-2018 было под вопросом.

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