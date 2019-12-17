Неймар назвал причину ухода из "Барселоны"

Нападающий ПСЖ Неймар рассказал, что подтолкнуло его к уходу из "Барселоны" летом 2017 года.

"В "Барселоне" более интенсивный футбол. Я многому научился там и чувствовал себя очень комфортно. Но я ушёл, потому что хотел получить новый вызов. Этот шаг не имел никакого отношения к желанию выиграть "Золотой мяч" или выйти из тени Месси", - приводит слова бразильца France Football.

Напомним, что ПСЖ заплатил "Барселоне" за Неймара 222 миллиона евро, что до сих пор остаётся трансферным рекордом.

27-летний форвард связан с парижанами контрактом до 2022 года, по которому он зарабатывает 36,8 миллионов евро за сезон.

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