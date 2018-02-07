Неймар назвал приоритетного кандидата на замену Кавани

Главная звезда французского ПСЖ Неймар назвал приоритетного кандидата на замену своему партнеру по линии атаки в клубе Эдинсона Кавани, с которым у него сложились натянутые отношения.

Так, по сведениям испанской прессы, 26-летний бразилец попросил руководство своего клуба следующим летом расстаться с уругвайцем, а на его место подписать форварда лондонского "Челси" Альваро Морату.

Напомним, Линекер сравнил Роналду и Неймара. | soccernews.ru