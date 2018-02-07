Неймар назвал приоритетного кандидата на замену Кавани

Теги неймарпсжэдинсон кавани челсиальваро мората

Неймар назвал приоритетного кандидата на замену КаваниГлавная звезда французского ПСЖ Неймар назвал приоритетного кандидата на замену своему партнеру по линии атаки в клубе Эдинсона Кавани, с которым у него сложились натянутые отношения.

Так, по сведениям испанской прессы, 26-летний бразилец попросил руководство своего клуба следующим летом расстаться с уругвайцем, а на его место подписать форварда лондонского "Челси" Альваро Морату.

Напомним, Линекер сравнил Роналду и Неймара. | soccernews.ru

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