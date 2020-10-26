Неймар назвал пять лучших игроков в мире

Теги неймарлионель мессиполь погбаэден азаркилиан мбаппе

Неймар назвал пять лучших игроков в мире

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар назвал пять лучших игроков в мире, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, бразилец включил в список Лионеля Месси ("Барселона"), Луиса Суареса ("Атлетико"), Поля Погба ("Манчестер Юнайтед"), Килиана Мбаппе (ПСЖ) и Эдена Азара ("Реал").

Кроме того, Неймар составил сборную мира без футболистов из Бразилии из пяти игроков, которые уже завершили карьеру: Хави, Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард, Дэвид Бекхэм и Тьерри Анри.

Не пропустите: Неймар поздравил Пеле с 80-летием. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Бартомеу не собирается покидать "Барселону" в ближайшее время

Бартомеу не собирается покидать "Барселону" в ближайшее время

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов