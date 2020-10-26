Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар назвал пять лучших игроков в мире, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, бразилец включил в список Лионеля Месси ("Барселона"), Луиса Суареса ("Атлетико"), Поля Погба ("Манчестер Юнайтед"), Килиана Мбаппе (ПСЖ) и Эдена Азара ("Реал").

Кроме того, Неймар составил сборную мира без футболистов из Бразилии из пяти игроков, которые уже завершили карьеру: Хави, Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард, Дэвид Бекхэм и Тьерри Анри.

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